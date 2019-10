이진혁 /사진=티오피미디어 제공

솔로 가수 이진혁은 어떤 모습일까. Mnet '프로듀스X101'에서 큰 활약을 펼친 이진혁이 선보일 노래에 팬들의 기대감이 모아지고 있다.티오피미디어는 지난달 31일 공식 유튜브 계정을 통해 '이진혁 '아이 라이크 댓' 뮤직 썸네일(LEE JIN HYUK 'I Like That' MUSIC THUMBNAIL)'을 공개했다.공개된 영상에서 이진혁은 블랙 수트에 화이트 셔츠로 고급스러운 분위기를 뿜어내며 이목을 집중시켰다. 뮤직 썸네일 말미에는 'To be continued' 문구가 적혀 또 다른 뮤직 썸네일 공개를 예고, 팬들의 기대를 증폭시켰다.이진혁의 첫 번째 솔로 앨범 'S.O.L'의 타이틀곡 '아이 라이크 댓'은 랩, 힙합 장르의 곡으로 어디로 튈지 모르는 곡 전개와 다채로운 구성이 포인트다. 또한 이진혁이 직접 작사에 참여, 앞으로 펼쳐질 미래를 혼자가 아닌 함께 날아가자는 메시지를 전할 예정이다.지난달 18일 스케줄러를 공개하며 첫 번째 솔로 앨범 'S.O.L' 발매 카운트다운에 돌입한 이진혁은 순수한 '퓨어(PURE)' 버전과 고급스러운 '골드(GOLD)' 버전으로 상반된 매력을 발산하며 새 앨범에 대한 기대를 높인 바 있다.이진혁의 첫 번째 솔로 앨범 '아이 라이크 댓'은 오는 4일 발매되며, 이진혁은 당일 진행되는 쇼케이스를 시작으로 본격적인 활동을 펼칠 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com