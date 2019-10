그룹 방탄소년단. /사진제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 방탄소년단이 오는 12월 4일 일본 나고야 돔에서 개최되는 ‘Mnet Asian Music Awards(엠넷 아시아 뮤직 어워드, 이하 MAMA)’에 퍼포밍 아티스트로 출연한다.MAMA는 31일 공식 SNS를 통해 “2019 MAMA에 참석하는 방탄소년단을 환영해달라(Please give a warm welcome to BTS to join 2019 MAMA)”라는 글을 올리며 이같은 소식을 전했다.앞서 ‘2019 MAMA’ 1차 라인업으로 청하, 갓세븐, 아이즈원, 몬스타엑스, 세븐틴, 트와이스 등이 발표됐다.현재 MAMA 공식 홈페이지에서는 ‘월드와이드 팬즈 초이스’ 등의 투표가 열리고 있다.방탄소년단은 지난 29일 서울 잠실종합운동장에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프-더 파이널'(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF-The Final)을 마쳤다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr