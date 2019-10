우주소녀, 11월19일 컴백 확정

[연예팀] 걸그룹 우주소녀가 컴백 일자를 확정 지었다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 10월30일 정오(12시) 공식 SNS 채널에 우주소녀의 새로운 미니앨범 ‘As You Wish’의 스케줄러 이미지를 공개하고 본격적인 컴백 카운트다운에 나섰다.공개된 이미지에는 앞서 커밍순 이미지를 통해 공개됐던 독특한 디자인 문양이 그대로 등장하면서도 블랙에서 자줏빛으로 컬러가 변한 모습으로 특별한 연관성을 이어갔다.스케줄러에 따르면 11월2일 포토 티저를 시작으로 트랙리스트, 무빙 티저, 시크릿 필름, 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰에 발매까지 화려한 컴백 콘텐츠로 팬들의 기대감을 자극한다. 특히 포토 티저는 네 차례, 무빙 티저는 세 차례로 각각 나눠져 다채로운 콘셉트의 등장을 예고했다.앞서 우주소녀는 음악을 비롯해 다채로운 분야에서 맹활약하며 명실상부 인기 걸그룹으로 성장했다.지난 2016년 ‘모모모’로 데뷔한 이후 ‘꿈꾸는 마음으로’, ‘부탁해’, ‘La La Love’, ‘Boogie Up’ 등을 발표하며 화려한 퍼포먼스와 독보적인 음악 색깔로 가요 팬들의 많은 사랑을 받았다. 특히 스페셜 앨범으로 발표한 ‘Boogie Up’으로는 국내외 앨범 차트에서 뛰어난 성과를 거뒀고, 음악 방송 4관왕을 기록하며 대세 대열에 합류했다. 뿐만 아니라 인기 드라마 OST는 물론이고 예능 프로그램에서 MC를 비롯해 드라마까지 섭렵하며 활발한 활동을 펼치고 있다.이어 5개월 만에 발표하는 신보 ‘As You Wish’를 앞두고 다양한 컴백 콘텐츠를 예고하며 팬들의 호기심을 배가시켰다. 지난여름 ‘Boogie Up’으로 새로운 썸머퀸에 등극한 바 있는 우주소녀가 이번 앨범에서는 또 어떤 색깔의 음악으로 가요 팬들의 마음을 사로잡을 수 있을지 이목이 집중된다.한편, 우주소녀는 11월19일 새 앨범 ‘As You Wish’를 발표한다.(사진제공: 스타쉽엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr