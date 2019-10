그룹 갓세븐의 새 음반 곡 목록. / 제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영과 그룹 갓세븐(GOT7)의 제이비(JB)가 발매를 앞둔 새 미니음반 ‘콜 마이 네임(Call My Name)’의 타이틀곡 ‘니가 부르는 나의 이름’에 공동 작사가로 참여했다고 30일 밝혔다.갓세븐은 이날 공식 SNS에 새 음반의 곡 목록을 올렸다. 새 음반에는 ‘니가 부르는 나의 이름’을 비롯해 ‘프레이(PRAY)’ ‘나우 오아 네버(Now or Never)’ ‘썰스데이(THURSDAY)’ ‘런 어웨이(RUN AWAY)’ ‘크래시 앤드 번(Crash & Burn)’ 등 6곡이 담긴다.타이틀곡으로 정한 ‘니가 부르는 나의 이름’은 박진영과 JB가 힘을 합쳐 노랫말을 썼다고 한다. 이 곡은 팬들이 불러주는 갓세븐이라는 이름의 의미를 다뤘다. ‘어둠에 갇힌 나의 이름을 불러준 네가 내 존재의 이유가 됐다’는 애틋한 메시지를 전달한다.JYP엔터테인먼트의 관계자는 “멤버들이 직접 곡 작업에 참여해 더욱 풍성한 음반을 만들었다”고 강조했다.JB는 ‘니가 부르는 나의 이름’의 작사와 ‘PRAY’와 ‘THURSDAY’를 작곡·작사했다. 진영과 유겸은 각각 ‘RUN AWAY’와 ‘Crash & Burn’의 노랫말을 썼다. 또한 ‘Now or Never’는 리암 페인(Liam Payne), 조 조나스(Joe Jonas) 등 유명 아티스트와 협업으로 화제를 모은 DJ 조나스 블루(Jonas Blue)가 프로듀싱을 맡았다.갓세븐은 오는 11월 4일 오후 6시 각 음악 사이트에 새 음반을 발표한다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr