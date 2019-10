그룹 투모로우바이투게더. / 제공=빅히트 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 컴백과 동시에 미국 빌보드 차트에서 글로벌한 인기를 입증했다.29일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 투모로우바이투게더는 ‘월드 디지털 송 세일즈’‘월드 앨범’‘이머징 아티스트’‘소셜 50’ 등 각종 차트 상위권에 이름을 올렸다.지난 21일 발매된 투모로우바이투게더의 첫 정규 앨범 ‘꿈의 장: MAGIC’은 ‘월드 앨범’ 3위, ‘톱 커런트 앨범’ 53위, ‘톱 앨범 세일즈’ 64위를 기록했다.타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’는 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서 방탄소년단의 ‘Make It Right (feat. Lauv)’에 이어 2위를 차지하는 저력을 과시했다.이외에도 ‘꿈의 장: MAGIC’의 수록곡 ‘New Rules’와 ‘20cm’‘Angel Or Devil’이 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서 각각 16위, 18위, 21위를 차지했다.투모로우바이투게더는 ‘이머징 아티스트’ 4위, ‘소셜 50’ 5위에도 이름을 올렸다.앞서 투모로우바이투게더는 3월 데뷔 이후 미국 6개 도시에서 첫 해외 쇼케이스 ‘TOMORROW X TOGETHER SHOWCASE: STAR in US’를 매진시켰다.투모로우바이투게더는 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려 (Run Away)’로 활동을 이어간다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr