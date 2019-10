가수 에일리./ 사진= 에일리 공식 SNS

[텐아시아=김수경 기자]가수 에일리 공식 SNS 채널을 통해 전국 투어 콘서트 ‘I AM : RE-BORN’(아이 엠 : 리-본)의 서브 포스터와 B컷 이미지들이 지난 28일 공개됐다.에일리는 서브 포스터를 통해 곧게 뻗은 자세로 새롭게 다시 태어나는 듯한 느낌을 자아내고 있다.에일리는 ‘I AM : RE-BORN’에서 화려한 연출과 가창력, 퍼포먼스로 관객들을 만날 계획이다.‘I AM : RE-BORN’은 오는 12월 7일 인천문화예술회관과 12월 14일 광주 김대중다목적홀, 12월 24일 수원 문화의전당, 12월 25일 대구 엑스코 컨벤션 홀, 12월 28일 성남아트센터, 12월 31일 대전컨벤션센터, 1월 5일 부산 KBS홀에서 열린다.에일리는 최근 새로운 소속사 로켓쓰리엔터테인먼트에 둥지를 틀었다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr