그룹 웨이션브이./ 사진제공=LABEL V

[텐아시아=김수경 기자]중국 그룹 웨이션브이(WayV, 중국 LABEL V 소속)가 29일 두 번째 미니 앨범 ‘Take Over The Moon’(테이크 오버 더 문)을 발표한다.‘Take Over The Moon’은 이날 오후 6시(한국시간 기준) 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각 음악 사이트에서 공개된다. 타이틀 곡 ‘Moonwalk’(문워크) 뮤직비디오도 동시에 공개될 예정이다.‘Moonwalk’는 오케스트라 선율과 강렬한 트랩 사운드가 조화를 이룬 중독성 강한 멜로디의 곡이다. 가사에는 웨이션브이(WayV)만의 음악 색깔을 만들어가겠다는 포부를 담았다.이번 앨범에는 웨이션브이(WayV)의 무대를 향한 열정을 담은 ‘Yeah Yeah Yeah’(예예예), 언어가 통하지 않아도 서로 강하게 이끌리는 사랑을 표현한 ‘Love Talk’(러브 톡), 알앤비 힙합 기반의 미디엄 템포 곡 ‘King of Hearts’(킹 오브 허츠), 잔잔한 피아노 선율이 돋보이는 발라드 곡 ‘Face to Face’(페이스 투 페이스), 펑키하고 경쾌한 사운드의 틴 팝 곡 ‘We go nanana’(위 고 나나나)까지 중국어 노래 6곡이 수록돼 있다.또한 웨이션브이(WayV)는 오는 30일 방송되는 MBC MUSIC ‘쇼! 챔피언’에 글로벌 아티스트로 초청받아 ‘Moonwalk’ 무대를 선보일 예정이다.웨이션브이(WayV)는 지난 5월 발매한 첫 미니 앨범 ‘Take Off’(테이크 오프)로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 30개 지역 1위에 등극해 중국 남자 아이돌 그룹 사상 최다 1위 기록을 세웠다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr