크러쉬 콘서트 포스터./ 사진제공=피네이션

[텐아시아=김수경 기자]싱어송라이터 크러쉬(Crush)가 오는 12월 28일, 29일, 31일 서울 방이동 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 단독 콘서트 ‘크러쉬 온 유 : 프롬 미드나잇 투 선라이즈(CRUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE)’를 개최한다.이번 공연은 ‘2018 CRUSH ON YOU TOUR ‘wonderlost” 이후 1년 1개월 여 만에 열리는 단독 콘서트다. 지난 8월에 발매된 싱글 음원 ‘나빠’로 음원 차트를 올킬하며 많은 사랑을 받고 있는 크러쉬를 좀 더 가까이 만날 수 있는 시간이기도 하다.크러쉬는 최근 차트 1위 기념 한강 버스킹을 했을 때 올해 안으로 또 다른 새 앨범 발매 계획을 밝힌 적이 있다. 이에 이번 콘서트에서 신곡 무대도 볼 수 있을 지 기대가 높아진다.크러쉬는 현재 단독 콘서트 준비, 다양한 아티스트들과의 협업, 신규 앨범 준비 등으로 활발한 활동을 이어가고 있다.‘크러쉬 온 유 : 프롬 미드나잇 투 선라이즈(CRUSH ON YOU : FROM MIDNIGHT TO SUNRISE)’의 티켓은 31일 오후 8시 인터파크에서 예매할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr