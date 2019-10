가수 태연./ 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]그룹 소녀시대 태연의 정규 2집 ‘Purpose’(퍼포즈)가 28일 발매된다.‘Purpose’는 이날 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각 음악 사이트에서 공개된다. 타이틀 곡 ‘불티(Spark)’의 뮤직비디오도 태연 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 공개된다.‘불티(Spark)’는 감정을 휩쓰는 멜로디와 압도적인 보컬이 어우러진 얼터너티브 소울 팝 장르의 곡이다. 태연이라는 아티스트의 자아와 비전을 불티에 빗대어 표현했다. 뮤직비디오 역시 신곡의 강렬한 분위기와 태연의 과감한 변신을 만날 수 있다.또한 이번 앨범에는 이별 후 느끼는 상실감을 그린 ‘Here I Am’(히어 아이 엠), 강렬한 사랑의 이끌림을 소울풀한 멜로디에 담은 ‘Love You Like Crazy’(러브 유 라이크 크레이지), 빈티지한 스트링 사운드가 돋보이는 재즈 기반 발라드 ‘Do You Love Me?’(두 유 러브 미?), 한결같은 사랑을 중력에 비유한 팝 발라드 ‘Gravity’(그래비티) 등 작년 단독 콘서트에서 선보인 미발표곡들도 수록됐다.피아노 사운드와 태연의 파워풀한 보컬이 어우러진 ‘Find Me’(파인드 미), 재지한 느낌의 악기 연주가 특징인 얼터너티브 알앤비 장르 곡 ‘하하하 (LOL)’, 이별의 슬픔을 그린 블루스 록 장르 곡 ‘Better Babe’(베터 베이베), 오래된 연인을 향한 믿음과 애정을 와인에 비유한 알앤비 팝 장르 곡 ‘Wine’(와인), 사랑에 빠져 특별해진 일상의 설렘을 표현한 알앤비 장르의 ‘City Love’(시티 러브) 등 신곡 10곡도 만날 수 있다. 여기에 음반에만 수록되는 싱글 ‘사계 (Four Seasons)’와 ‘Blue’(블루)까지 12곡으로 구성됐다.태연은 전날 자신의 SNS에 올린 글을 통해 “내일은 정규 2집 공개하는 날. ‘불티’가 타이틀곡이긴 하지만 다른 곡들도 너무나 좋은 곡들이라서 따로 권하진 않을게요. 그냥 듣고 싶은 곡 들어주세요”라며 수록곡들에 대한 애정을 나타냈다.‘Purpose’는 이날 음반으로도 발매된다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr