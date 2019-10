십센치./ 사진제공=매직스트로베리

[텐아시아=김수경 기자]가수 10cm(십센치)가 올 겨울 단독 콘서트를 통해 관객들과 만난다.28일 오후 2시 티켓예매처 인터파크를 통해 10cm의 2019 겨울콘서트 ‘10Sion’ 티켓 예매가 시작된다.권정열은 “관객과의 공감이 중요하다고 생각한다. 조금 더 쉽게 공감하고 즐길 수 있지만 동시에 10cm만의 감성으로 가득 채워질 무대를 기대해 달라”고 전했다.10cm는 올해 3월 발매한 싱글 ‘그러나’와 8월 발매한 ‘방에 모기가 있어(Do You Think Of Me?)’ 외에도 호텔델루나 OST인 ‘나의 어깨에 기대어요’가 큰 사랑을 받으면서 다양한 페스티벌과 대학교 축제를 넘나들며 활발히 활동하고 있다.10cm의 2019 겨울콘서트 ‘10Sion’은 오는 12월 6~8일 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 열린다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr