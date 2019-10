MFBTY, 11월5일 컴백...신곡 ‘안된다고 해도 될 때까지 해’ MV 선공개

[연예팀] 타이거JK와 윤미래, 비지(BIZZY)로 이뤄진 그룹 MFBTY가 컴백일을 확정짓고 신곡을 미리 공개한다.국내를 넘어 ‘K힙합의 아이콘’으로 주목받은 MFBTY는 11월5일 새 앨범을 발표하고 완전체 활동을 시작한다. 타이거JK, 윤미래, 비지가 뭉쳐 앨범 단위의 결과물을 선보이는 건, 2015년 발매한 ‘WondaLand’ 이후 4년 만이다.MFBTY는 정식 음원 발매 전에 신곡 뮤직비디오만을 선공개하는 프로모션을 택했다. 새 앨범에 수록될 신곡 ‘안된다고 해도 될 때까지 해(dream catcher)’는 록과 힙합 장르가 결합된 크로스오버 곡으로 큰 관심을 받을 전망이다.문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원, SM C&C와 협업한 신곡 영상은 패션문화 활성화를 위한 프로젝트의 일환으로 진행됐으며, 뮤직비디오 아티스트로는 MFBTY가 유일하게 참여해 의미를 더했다. 해당 영상은 금일(25일) 오후 6시 SM엔터테인먼트, 에스팀, 필굿뮤직, 딩고 등 관계사 SNS 채널을 통해 공개될 예정이다.앞서 MFBTY는 ‘K힙합’ 최초로 남미 단독 콘서트를 성황리에 마치고 컴백 전초전을 치렀다. 11일(현지시각)과 13일, 칠레와 파라과이에서 힙합 콘서트 ‘2019 MFBTY IN LATINAMERICA’를 열고 현지 팬들을 만났다. K팝 아티스트들이 중남미 국가에 방문해 무대에 오른 적은 있었으나, 한 힙합 아티스트의 단독 콘서트는 MFBTY가 처음이었다.각자 솔로 앨범 발표와 더불어 그룹 MFBTY로 활동해온 세 사람은 뻔하지 않은 다양한 장르를 선보여온 만큼, 이번 신보에도 관심이 쏠린다. ‘Sweet Dream’(2013)를 시작으로 ‘살자(The Cure)’(2014)와 ‘윤미래 With 타이거JK, Bizzy’라는 이름으로 발매한 싱글 ‘Angel’(2014) 등을 발표, 큰 사랑을 받아왔다.한편, MFBTY는 20주년을 맞은 R&B 듀오 플라이투더스카이와 합동 전국투어도 개최한다. 지난 17일 플라이투더스카이 새 앨범을 통해 ‘Feel This Love’란 신곡을 발표한 두 팀은 1990년대부터 같은 시대를 걸어온 음악인으로서 서로의 음악적 발자취를 기억하고 앞으로의 행보를 응원하기 위해 힘을 합쳤다. 두 팀은 11월 16~17일 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 서울 공연을 마친 뒤 부산, 대전, 광주, 천안, 인천, 수원, 대구 등지를 돌며 관객과 만날 예정이다.(사진: 필굿뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr