가수 임헌일 / 사진제공=(주)인생공연

[텐아시아=우빈 기자]JTBC ‘비긴어게인3’을 통해 주목받고 있는 가수 임헌일이 단독 콘서트를 연다.임헌일은 오는 12월 13일 오후 8시 서울 하나투어 브이홀에서 연말 단독콘서트 ‘Capture This Moment’를 개최한다. 지난 2월 소극장 공연 ‘네번째 독백’ 이후 약 10개월만에 자신의 이름을 내건 콘서트를 연다는 점에서 기대를 모은다.임헌일은 최근 ‘비긴어게인3’에 출연해 음악성을 인정받고 있다. 특히 패밀리밴드 멤버인 박정현, 하림, 헨리, 이수현, 김필 등과 함께 이탈리아 버스킹을 진행하며 감동과 위로를 전해 보는 이에게 ‘힐링’을 주고 있다.제 15회 유재하 음악 경연대회 동상 수상을 시작으로 2005년 정식 데뷔한 임헌일은 그간정원영 밴드, 브레멘, 메이트 등의 밴드 활동을 통해 만능 싱어송라이터 겸 실력파 기타리스트로 인정받아 왔다. 이에 따라 이번 연말 콘서트 ‘Capture This Moment’에서도 관객들을 위로하는 감성적인 무대가 완성될 것으로 기대된다.임헌일의 연말 단독콘서트 ‘Capture This Moment’ 티켓 예매는 인터파크, 하나티켓 등에서 가능하다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr