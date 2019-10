유빈 '무성영화' 뮤비, 박나래 출연

유빈의 새 앨범 타이곡 '무성영화'의 뮤비에 박나래가 출연한다.오는 30일 유빈의 새 앨범 'Start of the End'(스타트 오브 디 엔드) 발매 소식이 알려 진 가운데 타이틀곡 '무성영화(feat. 윤미래)' 뮤직비디오의 두 주인공 유빈, 박나래의 빈티지한 매력이 돋보이는 흑백 포토 1장이 25일 공개됐다.유빈의 신곡에는 윤미래와 박나래가 지원 사격에 나선 것으로 알려져 일찌감치 관심을 모으고 있다. 특히 JYP 수장 박진영이 뮤직비디오에 박나래 출연 아이디어를 내고, 직접 나서서 섭외에 힘을 실어준 것으로 밝혀졌다.이에 유빈은 "박진영 PD님이 신경을 많이 써주셨다. 정말 감사드린다"라고 고마움을 나타냈다. 또 "내 뮤직비디오에 배우가 등장하는 것은 이번이 처음인데 출연해주신다고 해서 깜짝 놀랐다"라며 "나래언니는 특별한 배우다. 이 시대의 찰리 채플린 같다. 나래언니의 색다른 모습을 볼 수 있을 것"이라며 향한 무한 애정을 내비쳤다.이에 대해 박나래는 "노래와 콘셉트가 정말 좋다. 제가 이번 노래에 숟가락을 살짝 얹는 기분이지만 노래만큼은 정말 최고다"라며 유빈과 함께 한 소감을 전했다.유빈이 작사, 작곡에 참여한 '무성영화(feat. 윤미래)'는 가요계 대표 힙합 아이콘인 윤미래가 피처링을 맡았고, 최고 인기 예능인 박나래가 뮤직비디오에 출연해 관심을 집중시킨다.한편, 유빈의 세 번째 솔로 앨범 'Start of the End'와 타이틀곡 '무성영화(feat. 윤미래)'는 30일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com