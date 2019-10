가수 유빈 ‘무성영화’ 뮤직비디오 티저 / 사진제공=JYP엔터테인먼트



[텐아시아=우빈 기자]가수 윤미래에 이어 개그우먼 박나래가 유빈의 컴백을 지원 사격한다.오는 30일 새 솔로 앨범 ‘스타트 오브 디 엔드(Start of the End)’를 발매하고 컴백하는유빈은 25일 타이틀곡 ‘무성영화(feat. 윤미래)’ 뮤직비디오 티저를 첫 선보였다.공개된 티저 영상에는 박나래가 등장했다. 박나래는 레트로 감성이 가득한 영화 속 주인공으로 변신해 시선을 붙잡았다. 연인이 떠나간 차 안에 홀로 앉아 있는 모습으로 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자극했다.유빈은 오는 30일 특급 조합으로 컴백한다.‘무성영화(feat. 윤미래)’는 가요계 대표 힙합 아이콘인 윤미래가 피처링에 참여하고, 최고 인기 예능인 박나래가 뮤직비디오에 주인공으로 등장한다. 특히 ‘무성영화(feat. 윤미래)’를 작사, 작곡한 유빈은 뮤직비디오의 기획에도 직접 참여해 자신만의 음악과 비주얼을 선사한다.유빈의 새 앨범 ‘스타트 오브 디 엔드(Start of the End)’ 전곡 음원은 오는 30일 각 음원사이트에서 공개된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr<ⓒ “텐아시아” 무단전재 재배포금지>