‘아임 쏘 매드’는 잊어라...바다, ‘OFF THE RECORD’로 컴백

[연예팀] 바다가 신곡 ‘OFF THE RECORD’를 공개했다.바다는 금일(24일) 정오(12시)에 신곡 ‘OFF THE RECORD’ 음원 발표와 함께 공식 SNS 채널 및 각 음원 사이트를 통해 뮤직비디오를 공개했다.신곡 ‘OFF THE RECORD’는 어반 컨템포러리 감성의 ‘힙합 트랩(Hippop Trap) 장르로, 지금껏 보여준 바다의 매력과는 또 다른 새로운 감성을 보여준다.특히 이번 신곡 ‘OFF THE RECORD’는 히트 메이커 작곡가 박근태와 국내 대표 작사가 김이나가 참여해 눈길을 끈다.그간 수지X백현의 ‘Dream’과 이선희의 ‘그 중에 그대를 만나’ 등 명곡을 탄생시키며 명품 콤비로 불리던 박근태, 김이나는 3년 만에 컴백하는 바다를 위해 심혈을 기울여 신곡 작업에 매진한 것으로 알려졌다.소속사 웨이브나인 측은 “바다의 ‘OFF THE RECORD’는 오랜만에 선보이는 곡인만큼 바다 스스로도 정말 열심히 준비한 곡”이라며 “항상 제 자리에 안주하지 않고 새로운 장르와 퍼포먼스에 도전하며 대한민국 최고 디바로 자리매김해온 바다의 새 걸음을 내딛기 위한 첫 출발의 의미가 담겨있다”고 전했다.한편, 바다의 신곡 ‘OFF THE RECORD’는 뮤직비디오와 함께 금일(24일) 정오(12시)에 각종 음악 사이트를 통해 공개됐다.(사진: 웨이브나인)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr