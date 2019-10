가수 정준일의 정규 4집 트랙리스트 이미지/ 사진 = 엠와이뮤직 제공

[텐아시아=정태건 기자]가수 정준일이 지난 23일 정규 4집의 트랙리스트와 타이틀곡을 공개했다.정준일은 이날 오후 공식 SNS 계정을 통해 네 번째 정규앨범 ‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’ 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 이미지에 따르면 이번 앨범은 1번 트랙 ‘가을꽃’을 시작으로 ‘그래 아니까’‘스물’‘걸스(GIRLS)’’영원”꿈”얼음강’‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’ 등 총 8개 트랙으로 구성됐다. 이중 타이틀곡은 두 번째 트랙에 수록된 ‘그래 아니까’로 밝혀져 정준일이 이 곡을 통해 어떤 감성을 선보일지 궁금증을 모은다.‘러브 유 아이 두’는 지난해 11월 발표한 리메이크 앨범 ‘정리(整理)’ 이후 정준일이 1년 만에 공개하는 신보다. 정규음반으로는 3집 ‘더 아름다운 것’ 발매 이후 약 2년 7개월 만이다. 정준일은 현재 컴백 준비와 더불어 다음달 개최하는 단독 콘서트 ‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’ 준비에도 박차를 가하고 있다.정준일의 네 번째 정규앨범은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr