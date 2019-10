그룹 데이식스/사진= JYP엔터테인먼트 제공

[텐아시아=정태건 기자]그룹 데이식스(DAY6)가 오늘(24일) Mnet ‘엠카운트다운’에 출연한다.지난 22일 정규 3집 ‘더 북 오브 어스 : 엔트로피'(The Book of Us : Entropy)를 발매한 데이식스는 24일 ‘엠카운트다운’을 시작으로 ‘뮤직뱅크’, ‘쇼! 음악중심’ 등 음악방송에 출연해 타이틀곡 ‘스위트 카오(Sweet Chaos)스’ 무대를 선보인다.‘Sweet Chaos’는 달콤한 사랑을 하면서 겪게 되는 혼란스러운 감정을 담은 곡이다. 데이식스가 작사, 작곡에 참여했다. 데이식스는 새 앨범에 수록된 모든 곡의 작사, 작곡을 맡았다.‘Sweet Chaos’는 지난 22일 오후 8시 벅스 실시간 차트 1위에 오르는 기염을 토했다. 23일에는 싱가포르, 우크라이나 등 해외 4개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다.데이식스의 새 앨범 ‘The Book of Us : Entropy’는 각종 음원 사이트에서 들을 수 있다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr