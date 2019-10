사진=’GOT7 PROLOGUE FILM #MARK’ 영상 화면 캡처

[텐아시아=우빈 기자]그룹 GOT7(갓세븐)이 신곡 ‘니가 부르는 나의 이름'(You calling my name)으로 컴백한다.GOT7은 오는 11월 4일 새 앨범 발매에 앞서 멤버별 프롤로그 필름을 순차적으로 오픈 중이다.지금까지 컴백 날짜를 제외한 다른 정보는 베일에 가려져 있어 많은 궁금증을 낳았다.24일 공식 SNS 채널에 업로드한 마지막 프롤로그 필름에서 드디어 새 앨범명 ‘콜 마이 네임(Call My Name)’과 타이틀곡 제목 ‘니가 부르는 나의 이름’이 공개됐다.앞서 여섯 멤버의 영상에서 공통적으로 등장한 폴라로이드가 마크의 영상에서 뚜렷한 형체로 드러났다. 폴라로이드 속 희미했던 글자 ‘名'(이름 명)이 정확하게 표현되고, ‘니가 부르는 나의 이름’의 영문명 ‘You calling my name’ 등 새 앨범의 정보를 담아낸 것.이어 마크는 진심을 담은 목소리로 ‘You are the reason for my life’, ‘If you’re not here, I’m not here’, ‘Call my name’이라는 메시지를 건네 팬들을 뭉클하게 했다.GOT7의 새 앨범 ‘Call My Name’ 및 타이틀곡 ‘니가 부르는 나의 이름’은 11월 4일 오후 6시에 발매된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr