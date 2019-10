가수 강다니엘의 국내 첫 단독 팬 미팅 ‘COLOR ON SEOUL’ 추가 포스터. /사진제공=커넥트엔터테인먼트

[텐아시아=박창기 기자]가수 강다니엘의 국내 첫 단독 팬 미팅 ‘COLOR ON SEOUL’의 포스터가 23일 추가 공개됐다.소속사 커넥트엔터테인먼트는 23일 낮 12시 공식 SNS를 통해 내달 23, 24일 일산 킨텍스에서 열리는 ‘COLOR ON SEOUL’의 추가 포스터와 티켓 오픈 공지를 게재했다.공개된 포스터 속 강다니엘은 주황빛이 감도는 머리와 날렵한 턱선에 흰색 니트 스웨터를 입고 있어 눈길을 끌었다. 예상치 못한 추가 포스터 공개에 팬들은 폭발적인 반응을 보내고 있다.‘COLOR ON SEOUL’은 티켓 예매 사이트 인터파크를 통해 단독으로 열린다. 오는 28일 오후 8시에는 공식 팬클럽을 대상으로 팬 미팅 선 예매가 시작되며, 오는 30일 오후 8시에는 팬 미팅 일반 예매 및 전시 예매가 진행된다. 특히 강다니엘이 솔로 데뷔 후 국내에서 여는 첫 단독 팬 미팅인 만큼 치열한 예매 경쟁을 예고했다.이번 팬 미팅은 공연 외에도 전시, F&B, MD 등 다양한 볼거리가 가득한 ‘PLAY’ 구역이 운영되며, 전시만을 위한 사진과 영상 촬영을 통해 테크놀로지와 결합한 새로운 방식의 소통 콘텐츠와 풍부한 볼거리 등이 준비 중이다.강다니엘은 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 가까이서 소통하며 뜻깊은 시간을 가질 예정이다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr