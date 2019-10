‘달리는 조사관’ OST로 데뷔하는 송자경...가이드부터 이건 내 노래

[연예팀] ‘달리는 조사관’ OST PART.5에 신인 가수 ‘송자경’이 참여했다.OCN 수목드라마 ‘달리는 조사관’은 늘 정의롭고 싶은 인간적인 네 조사관의 이야기를 담은 사람 공감 휴먼 드라마다.깊어지는 스토리 속 ‘달리는 조사관’의 OST 다섯 번째 가창자는 본 곡 발매로 첫 데뷔를 하는 신인 가수 ‘송자경’이다. 송자경은 ‘Take back my life’ 곡의 제작 단계의 가이드 보컬에서부터 완벽하게 곡을 소화해 다른 가수로 대체할 수 없을 자기만의 색으로 덧입혀내며 곡의 주인을 차지했다. 송자경은 듣는 순간 사로잡히는 매력적인 보컬 톤과 시원한 가창력으로 확실한 존재감을 드러내며 곡과 완벽히 매칭되어 ‘달리는 조사관’ OST의 품격을 높였다는 평.‘Take back my life’는 극 중 ‘한윤서’의 냉철하고 당당한 면을 닮은 강한 EDM의 사운드와 팝적인 요소가 돋보이는 얼터너티브 록 기반의 곡이다. 이 곡은 실력 있는 작곡가 유지억의 새로운 장르 음악 도전으로 강신영 작곡가와 함께 힘을 합쳐 완성됐다.한편, OCN 수목드라마 ‘달리는 조사관’ OST Part.5 ‘Take back my life’은 금일(23일) 수요일 정오(12시)에 모든 음원 사이트를 통해 공개된다.(사진: 스타앤트리ENT)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr