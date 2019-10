데이식스 영케이, “팬들에게 행복과 위로 주고자 책임감 갖고 노래해”

[김영재 기자 / 사진 백수연 기자] 영케이가 그가 노래하는 이유를 설명했다.22일 오후 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 그룹 데이식스(DAY6)의 정규 3집 앨범 ‘더 북 오브 어스: 엔트로피(The Book of Us: Entropy)’의 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.‘더 북 오브 어스: 그래비티(The Book of Us: Gravity)’ 이후 3개월 만의 컴백이다. ‘문라이즈(MOONRISE)’ 후 2년 만의 정규 앨범이기도 하다. “세 번째 정규 앨범을 낼 수 있어 정말 영광”이라고 운을 뗀 영케이는, 부제 ‘엔트로피’에 관해 “첫 앨범이 부제대로 서로가 서로에게 끌리는 관계의 시작을 그렸다면 이번 앨범에는 그 관계가 변해 가는 과정을 담고 싶었다”고 소개했다. 이와 관련 1번 트랙부터 6번 트랙까지는 관계의 따스한 면을, 그 나머지에는 관계의 차가운 면을 담아내려 했다는 것이 그의 설명이다.영케이의 ‘땡스 투(Thanks to)’가 인상적이다. 노래하는 이유에 관해 ‘부모님의 미소’ ‘친구와의 어울림’ ‘회사의 인정’ ‘데이식스로의 성공’ 등을 언급한 영케이는 종국에 ‘타인의 행복’을 가장 최근의 이유로 꼽아 그 배경을 궁금하게 했다. 기자의 질문에 영케이는 “내가 왜 노래를 하는가를 고민한 지는 1년이 넘었다. 힘든 일이 닥쳤을 때 그것을 이겨내기 위해서는 내가 왜 하고 있는지를 알아야 그 위기를 견뎌 낼 수 있다고 생각하는데, 사실 잘 모르겠더라”고 답했다. 이어 “부모님의 행복 등 여러 이유가 있었지만 사실 데뷔 후에는 그 이유가 약간 모호해진 것이 사실”이라며, “그런데 팬 분들의 행복한 얼굴과 눈빛을 보니 어느 순간부터 그것이 내가 노래하는 이유가 됐더라. ‘분명 나도 음악으로 위로를 받았던 때가 있는데, 이제는 내가 그런 음악을 하고 있구나. 그런 역할이 되었구나’라는 생각이 든 순간부터 책임감을 갖고 더 많은 분들께 행복을 드리기 위해 노력하고 있다”고 했다.원필 역시 “위로”를 언급했다. 그는 “공감 가는 음악을 하는 것이 목표”라며, “우리의 음악이 힘이 됐으면 위로가 됐으면 좋겠다”고 바랐다. 더불어 영케이는 “모든 순간을 노래하는 밴드”를 지향했다. 그는 “정말 모든 순간을 노래했기에 그중 하나라도 듣는 분들께 도움이 됐으면 좋겠다”고 소원했다.한편, 그룹 데이식스(DAY6)는 금일(22일) 오후 6시 정규 3집 앨범 ‘더 북 오브 어스: 엔트로피(The Book of Us: Entropy)’ 및 타이틀곡 ‘스위트 카오스(Sweet Chaos)’를 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr