데이식스 영케이, “제목 ‘스위트 카오스’는 박진영 PD님 아이디어”

[김영재 기자 / 사진 백수연 기자] 영케이가 타이틀곡 제목 ‘스위트 카오스’에 박진영의 숨결이 들어갔다고 밝혔다.22일 오후 서울시 광진구 예스24 라이브홀에서 그룹 데이식스(DAY6)의 정규 3집 앨범 ‘더 북 오브 어스: 엔트로피(The Book of Us: Entropy)’의 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.‘더 북 오브 어스: 그래비티(The Book of Us: Gravity)’ 이후 3개월 만의 컴백이다. ‘문라이즈(MOONRISE)’ 후 2년 만의 정규 앨범이기도 하다. “세 번째 정규 앨범을 낼 수 있어 정말 영광”이라고 운을 뗀 영케이는, 부제 ‘엔트로피’에 관해 “첫 앨범이 부제대로 서로가 서로에게 끌리는 관계의 시작을 그렸다면 이번 앨범에는 그 관계가 변해 가는 과정을 담고 싶었다”고 소개했다. 이와 관련 1번 트랙부터 6번 트랙까지는 관계의 따스한 면을, 그 나머지에는 관계의 차가운 면을 담아내려 했다는 것이 그의 설명이다.그간 모든 노래의 작사 및 작곡에 참여해 온 데이식스는 이번 앨범에서도 전곡 크레디트에 이름을 올리며 ‘케이팝(K-Pop) 대표 밴드’의 저력을 여실히 증명했다. 타이틀곡은 ‘달콤한데 혼란스러운 사랑’을 그린 ‘스위트 카오스(Sweet Chaos)’다. 역대 타이틀곡 중 가장 빠른 BPM을 자랑하는 곡이라는 후문이다. 영케이는 제목 ‘스위트 카오스’를 제시한 사람이 다름 아닌 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이라고 해 이목을 집중시켰다. 그는 “곡을 쓸 때 늘 타이틀곡을 염두에 두고 쓰는 편이다. ‘스위트 카오스’는 우리가 쓴 곡이 전부 통과되지 못했을 때 박진영 PD님께서 던져 주신 단어”라고 뒷이야기를 전했다.한편, 그룹 데이식스(DAY6)는 금일(22일) 오후 6시 정규 3집 앨범 ‘더 북 오브 어스: 엔트로피(The Book of Us: Entropy)’ 및 타이틀곡 ‘스위트 카오스(Sweet Chaos)’를 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr