[백수연 기자] 그룹 데이식스 제이가 22일 오후 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 데이식스의 정규 3집 ‘더 북 오브 어스 : 엔트로피 (The Book of Us : Entropy) 발매 기념 쇼케이스에 참석해 멋진 무대를 선보이고 있다.이번 정규앨범의 타이틀 곡 ‘스위트 카오스 (Sweet Chaos)’는 달콤한 사랑이 가져온 혼란을 그린 노래로 역대 타이틀 곡들 중 가장 빠른 BPM의 곡이다. ‘스위트 카오스’는 스윙 장르의 그루브와 펑크 록의 폭발적인 사운드가 어우러졌다는 것이 특징이다bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr