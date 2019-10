가수 유빈 티저 이미지 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]가수 유빈이 윤미래가 피처링한 신곡 ‘무성영화’로 컴백한다.JYP엔터테인먼트는 22일 공식 SNS 채널에 유빈의 새 앨범 ‘스타트 오브 디 엔드(Start of the End)’의 트랙리스트 이미지를 공개하고 이 같은 사실을 알렸다.트랙리스트에 따르면 앨범에는 타이틀곡 ‘무성영화’와 ‘낫 유어스(Not Yours)’ 등이 수록?다. 유빈은 타이틀곡의 작사와 작곡에 참여하고, 수록곡 ‘낫 유어스(Not Yours)’의 작사를 맡았다.신곡 ‘무성영화’는 빈티지, 레트로 감성이 돋보이는 로파이 힙합 곡이다.특히 트랙리스트에는 ‘무성영화’의 테마를 의미하는 ‘We did not say anything’라는 문구가 반전되어 담겨 곡 분위기를 기대케 했다.함께 공개된 흑백 티저 이미지에서 유빈은 담담한 눈빛을 발산하며 빈티지한 가을 느낌을 풍겼다.유빈은 세 번째 솔로 앨범에 대한 티징 콘텐츠들을 순차적으로 공개하고 오는 10월 말 컴백한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr