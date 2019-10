뉴이스트 백호, “경험담? 뉴이스트 노래대로 살면 너무 스펙터클해”

[김영재 기자 / 사진 백수연 기자] 백호가 신보에 경험담을 녹여냈냐는 질문에 재치로 화답했다.21일 오후 서울시 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 그룹 뉴이스트(NU'EST) 미니 7집 앨범 ‘더 테이블(The Table)’의 발매 기념 쇼케이스가 개최됐다.미니 6집 앨범 ‘해필리 애버 애프터(Happily Ever After)’ 이후 약 6개월 만의 신보인 ‘더 테이블’은 기사 3부작을 마무리한 뉴이스트의 새 시작으로, 마치 옴니버스 영화처럼 ‘사랑’이라는 테마 아래 다양한 곡을 녹여냈다는 후문이다. 전곡 작사·작곡·프로듀싱을 맡은 백호는 “사랑의 여러 모습에 착안한 앨범”이라며, “오랜만에 밝은 톤을 내느라 수정 녹음을 여러 번 가졌다”고 소개했다. 리더 JR은 “스위치(Switch)를 켜서 뉴이스트의 밝은 면을 표현한 앨범”이라고 요약했다.백호뿐 아니라 JR과 민현도 작사에 참여했다. 사랑을 전면에 내세우는 만큼 과거 경험이나 감정이 일부 녹아들었을 법하다. 경험담이냐는 기자의 질문에 백호는 “만약 우리가 가사 속 경험을 다 해 봤다면 인생이 너무 스펙터클했을 것”이란 대답으로 웃음을 모은 뒤, “드라마 ‘도깨비’를 다시 보며 영감을 얻었다”고 소개했다.앞서 소속사 측은 “좋은 사람과 식탁에서 편히 나눈 이야기처럼 누구나 쉽게 공감할 수 있는 사랑의 다양한 감정과 기억을 담아냈다”고 제목 ‘더 테이블’을 설명한 바 있다. 이날 민현은 “편안하고 친근한 느낌을 주는 제목”이라며, “그 제목처럼 언제 어디서든 편하게 들을 수 있는 노래가 앨범에 수록됐다”고 알렸다.신보에는 사랑 앞에서는 조금 더 솔직해도 된다는 타이틀곡 ‘러브 미(LOVE ME)’를 비롯, ‘콜 미 백(Call me back)’ ‘원 투 쓰리(ONE TWO THREE)’ ‘트러스트 미(Trust me)’ ‘밤새’ ‘우리가 사랑했다면’까지 총 6곡이 수록됐다. 얼터너티브 하우스·어반 알앤비·뉴 잭 스윙·EDM·포크 록 등 다양한 장르가 수록돼 한층 확장된 뉴이스트 음악 세계를 만날 수 있다.한편, 그룹 뉴이스트(NU'EST)는 금일(21일) 오후 6시 미니 7집 앨범 ‘더 테이블(The Table)’ 및 타이틀곡 ‘러브 미(LOVE ME)’를 발표했다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr