[텐아시아=노규민 기자]그룹 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 첫 정규 앨범의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.투모로우바이투게더는 21일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 1집 ‘꿈의 장: MAGIC’의 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려'(Run Away) 뮤직비디오를 선보여 시선을 사로잡았다.뮤직비디오는 함께할 때 대담해지는 소년들의 모험담을 판타지로 표현했다. 뮤직비디오 속 투모로우바이투게더는 학교, 수영장, 숲속 등 다양한 장소를 배경으로 천진난만하면서도 장난기 많은 소년들의 매력을 한껏 드러낸다.영상 중간중간에 얼반 댄스를 중심으로 절도 있는 동작과 굵직한 웨이브, 상징적인 가사를 표현한 안무가 포함돼 투모로우바이투게더만의 파워풀한 에너지와 강인함을 느낄 수 있다.또, 다양한 특수 효과와 컴퓨터 그래픽 시각 효과를 활용해 거대한 크기의 문을 태우거나 소화기에서 반짝이는 가루가 나오는 등 현실 안의 판타지 상황을 이질감 없이 표현하며 영상의 몰입도를 더했다.‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려'(Run Away)는 뉴 웨이브(New Wave)가 더해진 신스 팝(Synth Pop) 장르의 곡으로, 나와 다르면서도 닮은 친구들을 만난 소년들이 함께하며 벌어지는 마법 같은 순간들을 담았다. 다섯 멤버의 밝고 힘 있는 보컬과 독특한 가사, 세련된 멜로디가 어우러져 기분 좋은 에너지를 전한다.투모로우바이투게더는 오늘 오후 7시 ‘TOMORROW X TOGETHER Welcome Back Show presented by Mnet’을 전 세계 동시 생방송하며, 타이틀곡 ‘9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려’ (Run Away) 무대를 팬들에게 최초로 공개한다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr