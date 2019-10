정규 12집 '폴 투 플라이 후'

올해로 데뷔 30주년을 맞은 가수 이승환(사진) 열두 번째 정규 음반 ‘폴 투 플라이 후(Fall To Fly 後)’로 돌아왔다. 2014년 발표한 11집 ‘폴 투 플라이 전(前)’ 이후 5년 만의 정규 앨범이자 30주년 기념 앨범이다. ‘레전드의 귀환’이라는 거창한 표현이 쏟아진 이유다. 새 음반 발매를 앞두고 지난 15일 열린 음악감상회에서 소감을 묻자 이승환은 “쏜살같이 지나간 30년이다. 나보다 더 오래 음악해온 분도 많은데 유난 떠는 게 아닌가 싶다”며 쑥스러워했다.새 음반에는 타이틀곡 ‘나는 다 너야’를 비롯해 ‘30년’ ‘너만 들음 돼’ ‘그저 다 안녕’ ‘생존과 낭만 사이’ ‘두 더 라이트 씽(Do The Right Thing)’ ‘10억 광년의 신호’ ‘백야’ ‘돈의 신’ ‘폴 투 플라이’ 등 10곡을 채웠다. 처음으로 세대별로 모니터링해 타이틀곡을 정했다고 한다. 음악 하는 동료들의 의견 대신 30~40대 대중의 전폭적인 지지를 얻은 ‘나는 다 너야’를 타이틀곡으로 택했다.뉴트로(Newtro)풍의 ‘나는 다 너야’에선 빈티지 건반 악기와 기타 앰프 등을 사용한 독특한 음이 귓가를 울린다. 가사는 사랑하는 사람을 향한 소중한 감정을 애틋하게 풀어냈다. 작곡·작사에 참여한 이승환은 “웅장하거나 처절할 정도로 애절하지는 않고 잔잔하고 차분한 분위기”라며 “절박하고 간절한 게 아니라 소소한 행복을 그리는 노래”라고 설명했다. 이어 “그동안 내 노래가 귀를 기울여야 들을 수 있었다면 이번에는 그냥 들어도 흐뭇하고 좋은, 가볍게 들을 수 있는 음악”이라고 강조했다.데뷔 30주년에 걸맞은 노랫말이 담긴 ‘30년’(이규호 작사·작곡)과 웅장하고 묵직한 느낌의 ‘백야’ 등을 제치고 풋풋한 감성의 노래를 타이틀곡으로 택한 이유가 뭘까. 이승환은 “나이가 든 가수지만 유행과 흐름을 놓치고 싶지 않고, 완벽한 현재진행형 음악인이라는 걸 이번 음반을 통해 보여주고 싶었다”고 했다. 그러면서 “(내가) 마니아 팬만 있는 가수로 알려졌는데, 젊은 세대도 나를 알았으면 좋겠다”고 덧붙였다.그렇다고 유행만 좇는 건 아니다. 이승환은 “늘 음악이나 음반의 만듦새를 통해 ‘나 이승환이야’를 외쳤다. 특히 사운드는 국내 최고를 만들고 있다고 생각한다. ‘나는 다 너야’도 여러 번 들으면 특별한 느낌을 받을 것”이라고 설명했다.이승환은 오는 11월 30일과 12월 1일 서울 방이동 올림픽공원 체조경기장을 시작으로 국내 30개 도시와 해외에서 대규모 투어 콘서트를 펼친다. 그는 “관객들의 기대를 120% 뛰어넘는 콘서트를 하겠다”며 “그게 내 보람이자 희열”이라고 했다.한경텐아시아 김하진 기자 hahahajin@hankyung.com