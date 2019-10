가수 이진혁의 매거진 ‘인디드’ 화보. /사진제공=인디드

[텐아시아=박창기 기자]가수 이진혁이 매거진 ‘인디드’의 화보와 커버를 장식했다.이진혁은 패션 브랜드의 키 룩(KEY LOOK)을 입고 장난기 가득한 포즈들로 남성미를 어필했다. 그는 정장을 입은 화보에서도 독보적인 분위기와 더욱 성숙해진 비주얼을 과시했다.이번 화보는 ‘Like do it me’라는 주제로 진행됐다. 이진혁은 다양한 브랜드의 키 룩(KEY LOOK)을 통해 스타일리시한 화보 콘셉트를 감각적으로 소화했다. 그는 자신만의 개성있는 매력으로 화보 장인의 면모를 드러내 눈길을 끌었다.이진혁의 단독 화보는 지난 14일부터 사전 예약 판매되는 ‘인디드’를 통해 만날 수 있다.한편 이진혁은 지난 13일 진행된 팬 미팅 ‘진혁:해 「T.Y.F.L」 in Taiwan’을 성황리에 마무리했으며, 내달 4일 첫 솔로 앨범 발매를 앞두고 있다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr