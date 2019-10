영재, 신보 ‘O,on’ 트랙 리스트 공개...강렬한 스펙트럼을 기대해

[연예팀] 영재가 새 미니앨범의 트랙리스트를 전격 공개했다.영재는 금일(16일), 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 ‘O,on’의 트랙리스트 이미지를 게재하며, 컴백 초읽기에 들어갔다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Forever Love’를 비롯해 ‘Feel it with this’ ‘너와 나의 이야기’ ‘Forever Love’ Inst. 등 총 4곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘Forever Love’는 앤드류최, Isaac Han 등 실력파 작곡가들이 의기투합한 곡으로, 더욱 세련되고 파워풀해진 영재의 매력을 음악을 통해 자신감 있게 선보인다.또한, 수록곡 ‘Feel it with this’와 ‘너와 나의 이야기’는 영재가 직접 작사, 작곡한 자작곡으로, ‘송라이터’로서의 괄목할 만한 음악적 성장을 만나볼 수 있을 전망이다.특히, ‘너와 나의 이야기’에는 Mnet ‘고등래퍼3’를 통해 실력을 인정받은 래퍼 PLUMA(송민재)가 피처링으로 참여하며 특급 시너지를 예고한다.이번 영재의 새 앨범 ‘O,on’은 솔로 아티스트로서 선보이는 두 번째 앨범으로, 보다 강렬하고 폭넓은 스펙트럼을 담아냈다.앨범명 ‘O,on’의 뜻처럼 꿈을 향해, 그리고 아낌없는 응원과 사랑을 보내주는 팬들을 향해 멈추지 않고 계속 달려 나아갈 영재의 모습을 다채롭게 그려내며 팬들의 관심을 집중시키고 있다.한편, 영재는 22일 오후 6시 두 번째 미니앨범 ‘O,on’을 발표하고, 본격 컴백 활동에 나선다.(사진: 디모스트엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr