가수 영재. / 제공=디모스트엔터테인먼트

[텐아시아=김하진 기자]그룹 비에이피(B.A.P) 출신 가수 영재가 발매를 앞둔 두 번째 미니음반 ‘온앤온(O,on)’의 곡 목록을 16일 공개했다.영재는 이번 새 음반에 타이틀곡 ‘포에버 러브(Forever Love)’를 비롯해 ‘필 잇 위드 디스(Feel it with this)’ ‘너와 나의 이야기’ 등 4곡을 담았다.타이틀곡으로 정한 ‘Forever Love’는 앤드류최, 이삭 한(Isaac Han) 등 실력파 작곡가들이 만든 곡이다. 한층 세련되고 힘 넘치는 영재의 목소리가 돋보인다고 한다.또 다른 수록곡 ‘Feel it with this’와 ‘너와 나의 이야기’는 영재가 직접 작사·작곡했다. 성장한 음악 실력도 엿볼 수 있을 전망이다. ‘너와 나의 이야기’에는 Mnet 오디션 서바이벌 프로그램 ‘고등래퍼3’에 출연한 래퍼 송민재가 피처링에 참여했다.영재는 오는 22일 오후 6시 새 음반을 발표하고 왕성한 활동을 펼칠 계획이다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr