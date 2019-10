가수 엠버. / 제공=스틸울 엔터테인먼트

[텐아시아=김수경 기자]가수 엠버가 14일 자신의 트위터를 통해 “당분간 활동을 중단한다”고 밝혔다.엠버는 “최근의 사건들로 인해 예정돼 있던 내 활동을 보류한다. 모두에게 미안하다. 여러분의 배려에 감사하다”는 글을 올렸다.엠버는 과거 그룹 에프엑스(f(x))의 멤버로, 이날 사망한 고(故) 가수 겸 배우 설리와 함께 활동했다. 엠버가 설리의 사망을 직접적으로 언급한 것은 아니지만 같은 팀 멤버였던 연예계 동료의 비보에 애도를 표한 것으로 보인다.설리는 이날 경기도 성남시 자택에서 세상을 떠났다. 전날 오후 6시 30분께 마지막 통화를 한 매니저가 이후 연락이 닿지 않자 14일 3시 21분께 발견해 신고했다. 경기 성남수정경찰서가 사망 신고를 받고 정확한 경위를 파악 중이다. 현재까지 다른 범죄 혐의점은 발견되지 않았다.Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.Thank you for your thoughts.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr