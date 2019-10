그룹 AB6IX (에이비식스) / ‘식스센스’ 커버 이미지 / 사진제공=브랜뉴뮤직AB

그룹 AB6IX (에이비식스)의첫 정규앨범 ‘식스센스(6IXENSE)’ 앨범이 가온차트 2019년 41주차 주간 소매점 앨범차트에서 1위를 차지했다.



AB6IX (에이비식스) ‘식스센스’는 41주차(2019.10.06~2019.10.12) 소매점 앨범차트에서 31,324장으로 1위에 랭크 되었으며, 10월 7일 월요일 오후 5시에 가장 많이 판매됐다.



2위는 첸 ‘사랑하는 그대에게 – The 2nd Mini Album’이, 3위는 신혜성 ‘Setlist’가 차지했다.



41주차 일간 소매점 앨범차트에서는 6일 첸 (CHEN) ‘사랑하는 그대에게 – The 2nd Mini Album’, 7-8일 AB6IX (에이비식스) ‘6IXENSE’ 9일 온앤오프 (ONF) ‘GO LIVE’, 10일 첸 (CHEN) ‘사랑하는 그대에게 – The 2nd Mini Album’, 11일 신혜성 ‘Setlist’, 12일 AB6IX (에이비식스) ‘6IXENSE’가 1위에 랭크됐다.





