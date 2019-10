밴드 DAY6 Young K / 사진제공=JYP엔터테인먼트



[텐아시아=우빈 기자]밴드 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 거부할 수 없는 매력을 발산했다.DAY6는 22일 세 번째 정규 앨범 '더 북 오브 어스 : 엔트로피(The Book of Us : Entropy)'를 발매하고 컴백한다.이에 앞서 앨범의 새로운 콘셉트 'Entropy'(무질서도, 열역학적 상태함수의 하나)를 표현한 각종 티저를 My Day(마이데이 : 팬덤명)에게 선보이고 있다.공개된 개인 포토 속 Young K는 다크한 분위기에서 또렷한 카리스마를 발산해 눈길을 모았다. 시침과 분침이 무질서하게 분리된 시계처럼 흐트러진 오브제 속에서 특별한 분위기를 자아냈다.'더 북 오브 어스' 시리즈의 시작을 성공적으로 장식한 전작 '한 페이지가 될 수 있게'에서 청량한 매력을 뽐냈다면, 이번 'Sweet Chaos'에서는 '달콤한 혼란'이라는 주제를 강렬하게 표현하며 비주얼적 변신을 꾀했다.타이틀곡 '스위트 카오스'는 빠른 BPM에 달콤한 사랑 때문에 혼란스러운 감정을 녹여냈다. 이번에도 DAY6가 작사, 작곡에 참여했다.데뷔부터 지금까지 모든 노래의 작업에 직접 참여하며 음악적 진정성을 선보인 DAY6는 이번 앨범 역시 전곡 작사, 작곡에 이름을 올려 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스) 명성을 이어간다.DAY6의 '더 북 오브 어스 : 엔트로피'는 오는 22일 오후 6시 각 음원사이트에 발매된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr