가수 바다의 신곡 ‘Off The Record’. / 제공=웨이브나인

[텐아시아=김하진 기자]가수 바다가 3년 만에 컴백한다.14일 바다의 소속사 웨이브나인은 “바다가 오는 24일 신곡 ‘오프 더 레코드(Off The Record)’를 발표한다”고 밝혔다.‘Off The Record’는 바다가 자신을 비롯한 주위의 사랑하는 이들에게 들려주고 싶은 이야기를 녹인 곡이라고 한다. 특히 이번 음반은 2016년 그룹 S.E.S의 데뷔 20주년 기념 음반인 ‘리멤버(Remember)’ 이후 2년 만이며, 솔로 음반으로는 3년 만에 내놓는 것이어서 팬들의 기대가 쏠리고 있다.바다는 신곡 발매 소식과 더불어 예고 사진도 공개했다. 붉은색으로 ‘Off The Record’라는 글씨가 빼곡하게 적혀있어 강렬한 인상을 남겼다.김하진 기자 hahahajin@tenasia.co.kr