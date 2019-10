DAY6_Jae./ 사진제공=JYP

[텐아시아=노규민 기자]DAY6(데이식스) Jae(제이)가 오묘한 분위기로 시선을 압도했다.22일 오후 6시 정규 3집 ‘The Book Of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 발매를 앞둔 DAY6는 공식 SNS 채널을 통해 다양한 티징 콘텐츠를 공개하며 컴백 분위기를 고조시키고 있다.12일 리더 성진의 개별 포토를 공개한데 이어 13일 0시 Jae의 티저 이미지 3장을 오픈했다.Jae는 우수에 찬 눈빛으로 한층 깊어진 감성을 표현해 눈길을 붙잡았다. 또 쏟아지는 나침반으로 ‘Entropy'(무질서도, 열역학적 상태함수의 하나)를 시각화해 신보에 대한 궁금증을 자극했다.신곡 ‘Sweet Chaos'(스위트 카오스)는 수많은 명곡을 선사하며 ‘믿듣데'(믿고 듣는 데이식스)로 정평이 난 DAY6가 작사, 작곡에 참여한 곡이다.달콤한 사랑을 하면서 겪게 되는 혼란스러운 감정을 가사로 담았고 빠른 BPM이 곡의 분위기를 고조시킨다. 뿐만아니라 스윙 장르의 그루브와 펑크록의 폭발력 넘치는 사운드의 조화가 귀를 사로잡는다.DAY6는 매 앨범 작사, 작곡에 참여하는 것은 물론 가창과 연주까지 소화해내며 ‘K팝 대표 밴드’로 자리매김했다.정규 3집 ‘The Book Of Us : Entropy’ 역시 전곡 작사, 작곡 크레디트에 이름을 올려 폭넓어진 음악적 스펙트럼을 자랑한다. 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트에 공개된다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr