[김강유 기자] 10일 오후 서울 마포구 서교동 하나투어브이홀에서 레이디스 코드(애슐리, 소정, 주니)의 미니앨범 ‘CODE#03 SET ME FREE’ 발매 기념 컴백 쇼케이스가 열렸다.레이디스 코드 애슐리가 포토타임을 갖고 있다.레이디스 코드의 미니앨범 ‘CODE#03 SET ME FREE’는 6년 만에 귀환한 오리지널 세계관의 세 번째 코드 시리즈로, 완전한 자유와 해방감 속에서 찾아낸 새로운 꿈의 이야기를 담고 있다. 타이틀곡 ‘SET ME FREE’를 포함해 총 5트랙으로 구성됐다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr