’엠카’로 컴백하는 멋진녀석들...’Be on you’, 섹시하고 캐치하다

[연예팀] 멋진녀석들이 ‘엠카운트다운’ 무대에 오른다.두번째 미니앨범 ‘We’re not alone chapter 1:it’s you’를 발표한 멋진녀석들이 바로 금일(10일) 오후 6시에 생방송으로 진행되는 케이블채널 Mnet ‘엠카운트다운’에서 타이틀곡 ‘Be on you’ 컴백 무대를 펼친다.이번 앨범은 멋진녀석들만의 이야기가 아니라 본인들의 연습생시절과 데뷔를 하고 나서 외롭고 힘든 시기에 늘 곁에 있어주었던 가족, 그리고 팬들을 생각하며 만든 앨범이다. 멋진녀석들만의 진정한 세계관이 담겨있는 시리즈의 시작을 알리는 앨범인 것.이번 앨범의 타이틀곡인 ‘Be on you’는 멋진녀석들의 섹시함을 한층 업그레이드 시켜줄 퓨처기반의 알엔비 트랙으로, 귀를 사로잡는 캐치한 멜로디와 강한 사운드가 특징인 곡이다. 모델돌이면서도 퍼포먼스까지 완벽을 추구한 멋진녀석들의 합이 제대로 보여질 곡으로, 이번 ‘엠카운트다운’ 무대에서 어떤 퍼포먼스를 보여줄 지 벌써 부터 기대가 된다.금일(10일) 오후 6시 방송.(사진: 디엔에이엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr