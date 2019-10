원어스./ 사진제공= RBW

[텐아시아=노규민 기자]보이그룹 원어스(ONEUS)가 국내외에서 괄목할 만한 성장을 보였다.미국 빌보드에 따르면 원어스의 세 번째 미니앨범 ‘FLY WITH US’가 월드 앨범 차트 15위로 진입했고, 타이틀곡 ‘가자 (LIT)’는 월드 디지털 송 세일즈 차트 14위를 차지하며 막강한 글로벌 대세로 떠올랐다.원어스의 빌보드 월드 앨범 차트 진입은 처음이며, 월드 디지털 송 세일즈 차트는 데뷔곡 ‘발키리’가 15위를 기록한 바 있다.또한 원어스는 국내 음악방송에서도 두각을 나타내고 있다.지난 8일 SBS MTV ‘더쇼’에 이어 9일 MBC MUSIC ‘쇼! 챔피언’ 1위 후보로 이름을 올리며 인기 상승세를 보여줬다.이처럼 원어스는 빠르게 증가하고 있는 국내외 팬덤을 중심으로 매 앨범마다 눈부신 성장 일기를 써 내려가고 있다.미국 빌보드 차트에 이름을 올린 원어스는 11월에는 미주 투어 ‘2019 ONEUS ‘FLY WITH US’ TOUR IN USA’로 글로벌 대세 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.11월 3일 뉴욕을 시작으로 6일 시카고, 8일 애틀랜타, 10일 댈러스, 13일 미니애폴리스, 15일 로스앤젤레스까지 총 6개 도시에서 투어를 통해 현지 팬들과 만남을 앞두고 있다.특히 원어스의 미주 투어는 현지 팬들의 요청으로 성사된 만큼 차세대 K팝 그룹 탄생을 더욱 기대케 한다.원어스의 타이틀곡 ‘가자 (LIT)’는 트랩힙합을 베이스로 동양적인 색채의 멜로디 라인이 어우러진 곡으로, 밝은 밤 화려하게 펼쳐지는 즐거운 한때를 표현한 노래이다. 한글의 멋을 살려낸 가사에 민요를 더해 흥겨움을 더해 원어스의 신명 나는 퍼포먼스가 단연 압도적이다.원어스는 오늘(10일) Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘가자 (LIT)’ 무대를 꾸민다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr