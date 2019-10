그룹 엑소의 첸 / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]

그룹 엑소의 첸이 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’으로 가온 앨범 차트 1위를 차지했다.





지난 1일 발매된 첸 두 번째 미니앨범 ‘사랑하는 그대에게 (Dear my dear)’는 오늘(10일) 발표된 가온 앨범 종합 차트(9월 29일~10월 5일) 1위에 올랐다.





더불어 이번 앨범은 한터차트, 신나라레코드, 교보문고, 핫트랙스 등 국내 각종 음반 차트에서 주간 1위를 싹쓸이함은 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 36개 지역 1위, 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직 앨범 판매 차트 1위를 기록하며 높은 인기를 얻고 있다.





‘사랑하는 그대에게’에는 레트로 팝 장르의 타이틀 곡 ‘우리 어떻게 할까요 (Shall we?)’를 비롯해 ‘그대에게 (My dear)’, ‘고운 그대는 시들지 않으리 (Amaranth)’, ‘널 안지 않을 수 있어야지 (Hold you tight)’, ‘그댄 모르죠 (You never know)’, ‘잘 자요 (Good night)’ 등 총 6곡이 수록돼 첸의 성숙해진 음악 감성을 만날 수 있다.



