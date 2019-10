MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’. /사진제공=MBC

[텐아시아=박창기 기자]가수 지코가 MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’에 출연해 첫 솔로 앨범을 홍보하고, 작곡, 작사가로서의 활동을 되짚었다.9일 방송된 ‘아이돌 라디오’에서는 지난 1월 엔터테인먼트를 설립하고, 첫 정규앨범 ‘THINKING Part.1’을 발매한 지코는 “데뷔 8년 만에 첫 정규앨범을 발매하게 됐다. 아직 ‘part.2’가 남아서 섣불리 만족하기는 이르다”면서 “‘part.2’는 머지않아 곧이어 나올 예정”이라며 또 한차례의 돌풍을 예고했다.현재 음원 차트를 점령하고 있는 ‘THINKING Part.1’의 타이틀곡 ‘천둥벌거숭이(Feat. 재키 와이, 염따)’에 관해 지코는 “‘두려움 없이 함부로 덤벙거리거나 날뛰는 사람을 일컫는 말’이라는 단어의 뜻이 재밌어 곡을 만들었다”면서 “‘Artist’나 ‘말해 Yes Or No(Feat. 페노메코, 더 콰이엇)’와 같은 대부분의 곡을 단어에서 영감받아 작업했다”고 설명한 뒤 열정적인 라이브 무대를 선보였다.또한 지코는 “스스로가 가장 천둥벌거숭이처럼 느껴졌을 때”를 묻는 말에 “신인 시절 무대에서 떨어본 적이 없었다. 지금 생각하면 너무 신기하다”며 “지금은 가끔 떤다”고 답해 모두를 놀라게 했다.지코는 ‘THINKING Part.1’의 더블 타이틀곡 ‘사람’에 관해 “오롯이 내 생각에 초점을 맞추고 그것을 담아내려고 노력했다. 자신을 관찰자의 시점으로 바라보고 내 생각을 살펴보며 나온 곡”이라고 소개했다.그러면서 지코는 “가사를 쓰는 데 한 달이 걸렸다. 가장 진정성 있게 쓴 가사”라면서 “래퍼 기리보이가 ‘21세기 서른 즈음에다’라고 감개무량한 칭찬도 해줬다”고 뿌듯해했다. 이어 “남몰래 무력감을 숨기고 있던 분들이 혼자 속앓이하지 않고, 누군가 대화하고 싶을 때 내 노래와 대화를 주고받으셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.지코는 블락비의 ‘Very Good’ ‘난리나’, X1의 ‘움직여 (MOVE) (Prod. by ZICO)’를 비롯해 저작권 협회에 127곡을 등록한 작곡가다. 그는 “곡 의뢰는 한 달에 두세 개 정도 들어온다. 예전 피처링 제의에 비해서는 적게 들어오는 것 같다”면서 효자 곡으로는 워너원-트리플포지션의 ‘캥거루(Prod. ZICO)’를 꼽았다.무엇보다 지코는 애착이 가는 노래로 ‘소울메이트(Feat. 아이유)’를 언급하며 “오랜 기간 동안 작업했던 곡으로, 내가 생각했던 그림이 전부 구현된 곡이라 유독 마음에 든다”고 말했다.이어 “아이유는 앨범을 들어보면 모든 곡을 관통하는 하나의 주제가 있다. 그 톤을 유지하면서 처음부터 끝까지 풀어나가는 방식이 부럽다. 작사는 우리나라에서 가장 뛰어난 것 같아 본받고 싶다”며 팬심을 드러냈다.그룹 위너 송민호의 ‘겁(Feat. 태양)’에 관해 지코는 “후렴구가 계속 시간이 지나도 아른거리고 ‘내 곡이었으면’ 할 정도로 완성도 있다. 작업했을 당시 내가 스물 네살이었는데 ,‘어떻게 이런 걸 만들었을까’ 싶고 옛날의 내가 부럽기도 하다”고 털어놓았다.지코는 스페셜 DJ인 오마이걸의 효정이 작곡한 ‘내꼬해송’ ‘냠냠송’을 듣고 “귀요미송을 넘을 수 있을만한 잠재력”이라며 칭찬했고, 쑥스러워하면서도 자신만의 스타일로 ‘내꼬해송’을 불렀다.또 지코는 작사에 참여한 블락비 ‘Toy’의 작업 비하인드를 처음으로 밝혔다. “‘Toy’를 글자로 쓰면 사람이 눈물을 흘리는 모양이다. 장난감을 우는 모습에 비유해 ‘사랑이 장난이라고 생각하면, 나를 이용해도 좋을 정도로 너를 사랑한다’는 식으로 접근했다”고 말해 감탄을 자아냈다.이에 구구단 세정의 ‘꽃길 (Prod. By ZICO)’은 “많은 분이 가사가 좋다고 언급해준 곡”이라면서 “30분 만에 곡을 만들어야 했던 상황이라 평소에 은연중에 생각했던 것들이 나왔다는 생각이 든다”고 했다.작곡, 작사가로서의 면모를 과시한 지코는 “곧이어 나올 ‘part.2’가 마무리 단계에 들어갔으니까 기대 많이 해주시고, 항상 좋은 음악하면 떠올릴 수 있는 아티스트가 되기 위해 노력하겠다”고 당부했다.지코는 “올해 들어 팬들과 소통하려고 노력하는 편이다. 팬들의 응원에 힘이 솟는다”며 팬들께 고마움을 표했다.‘아이돌 라디오’는 매일 오전 1시 방송된다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr