싱어송라이터 폴킴./ 사진제공=뉴런뮤직

[텐아시아=우빈 기자]9월 월간 가온차트에서 가수 폴킴의 ‘안녕(호텔 델루나 OST Part.10)’이 2관왕을 차지했으며, 그룹 세븐틴의 정규 3집 ‘An Ode`’는 월간 앨범차트 1위에 랭크됐다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 10일 “9월 월간 가온차트에서 폴킴의 ‘안녕(호텔 델루나 OST Part.10)’이 디지털차트, 스트리밍차트 1위를 차지해 2관왕의 영예를 안았으며, 세븐틴의 새앨범 ‘3RD ALBUM `An Ode`’는 796,134장을 기록하며 월간 앨범차트 1위를 차지했다”고 발표했다.다운로드차트는 지난 9월 10일 발매된 볼빨간 사춘기의 ‘워커홀릭’이 1위에 랭크됐다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 방탄소년단이 9월 월간차트에서도 1위에 랭크되어 3개월 연속 1위를 이어가고 있으며, 2위는 김재환이 차지했다.40주차(2019.09.29~2019.10.05) 가온차트는 악동뮤지션 (AKMU) ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’가 디지털차트, 다운로드차트, 스트리밍차트에서 1위를 차지해 3관왕의 영예를 안았으며, 첸 (CHEN)의 새앨범 ‘사랑하는 그대에게 – The 2nd Mini Album’는 앨범차트 1위에 랭크됐다.오늘 발표될 가온인증 앨범 부문에서 엑스원(X1 )의 ‘비상 : QUANTUM LEAP’ 앨범이 더블 플래티넘(Double Platinum)인증을, IZ*ONE (아이즈원) ‘HEART*IZ’는 플래티넘(Platinum) 인증을 받게 된다. 다운로드 부문에서는 폴킴 ‘너를 만나’, 스트리밍 부문은 TWICE ‘What is Love?’, 임재현 ‘사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo)’, 양다일 ‘고백’, 방탄소년단 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’가 플래티넘(Platinum) 인증을 받는다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr