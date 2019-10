플라이투더스카이 정규 10집 트랙리스트 / 사진제공=플라이투더스카이 공식 SNS

[텐아시아=우빈 기자]남성 듀오 플라이투더스카이(FLY TO THE SKY)가 다채로운 구성의 앨범으로 돌아온다.지난 9일 플라이투더스카이의 공식 SNS를 통해 10월 중순에 발매되는 정규 10집 앨범 ‘플라이 하이(Fly High)’ 트랙리스트 이미지가 게재됐다.공개된 이미지에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘추억이 돼줘 고마워’를 비롯해 ‘인트로(Intro)’, ‘필 디스 러브(Feel This Love)(feat. MFBTY)’, ‘한편의 우리(Feat. MIIII)’와 2006년 발매된 앨범의 수록곡으로 많은 사랑을 받았던 ‘폭풍속에 내 이름 불러주길’이 1번부터 5번 트랙을 차지했다.또 ‘데이 바이 데이(Day By Day)(Song By 백아연)’ ‘씨 오브 러브(Sea Of Love)(Song By 에일리)’ ‘미씽 유(Missing You)(Song By 길구봉구)’까지, 플라이투더스카이 데뷔 20주년을 기념해 후배 R&B 보컬리스트들의 목소리로 재탄생된 명곡들도 수록됐다.이어 앨범을 마무리하는 ‘아웃트로(Outro)’와 ‘추억이 돼줘 고마워’ ‘데이 바이 데이’ ‘씨 오브 러브’ ‘미씽 유’의 인스트(Inst.)가 마지막에 이름을 올리면서 총 13개의 트랙이 또 한 번의 명반 탄생을 예감케 했다.플라이투더스카이가 이번에는 어떤 분위기의 곡들로 명불허전 R&B 강자의 면모를 보여줄지 기대가 모인다.플라이투더스카이는 10월 중순 정규 10집 앨범 발매와 함께 오는 11월부터 MFBTY(타이거 JK, 윤미래, 비지)와 전국 투어 콘서트를 개최할 예정이다. 티켓은 오는 15일 정오 온라인 예매사이트 인터파크 티켓을 통해 단독 진행된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr