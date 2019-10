[백수연 기자] 그룹 멋진녀석들 활찬이 8일 오후 서울 송파구 신천동 롯데월드몰 저스트케이팝에서 열린 멋진녀석들(GreatGuys) 두 번째 미니앨범 ‘We're not alone : it's you’ 발매 기념 쇼케이스에 참석해 멋진 무대를 선보이고 있다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr