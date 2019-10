그룹 멋진녀석들

[텐아시아=서예진 기자]그룹 멋진녀석들(GREYTGUYS)이 8일 오후 서울 신천동 롯데월드몰에서 열린 두 번째 미니앨범 ‘We’re Not Alone_Chapter 1 : It’s you’ 발매 기념 쇼케이스에 참석했다.멋진녀석들의 새 미니앨범 ‘We’re Not Alone_Chapter 1 : It’s you 는 9일 정오를 기점으로 전 온라인 음원 사이트를 통해 전격 발매된다서예진 기자 yejin@tenasia.co.kr