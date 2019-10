“목표는 ‘MAMA’ 무대”...멋진녀석들이 세상에 전하고 싶은 이야기 (종합)

[임현주 기자 / 사진 백수연 기자] 멋진녀석들의 첫 세계관 시리즈가 공개됐다.멋진녀석들(재이, 호령, 활찬, 동휘, 동인, 의연, 한을, 백결, 다운)의 두 번째 미니앨범 ‘We’re not alone-Chapter1: It’s you’ 쇼케이스가 10월8일 오후 서울 송파구 롯데월드몰 저스트케이팝에서 진행됐다.멋진녀석들의 두 번째 미니앨범은 함께 꿈을 향해 달려가고 있는 세상의 모든 이들에게 전하고 싶은 메시지가 담아있다. ‘Chapter1: It’s you’은 멋진녀석들의 세계관이 담겨있는 시리즈의 첫 시작이 될 것이다.이날 멋진녀석들은 “무대 위에서나 밖에서나 언제나 멋진 모습을 보여드리겠다”면서, “이번 앨범은 옆에서 항상 저희를 지켜줬던 가족과 팬 분들을 위한 곡들이 담겨있다. 많은 기대 부탁드린다”면서 컴백 소감을 전했다.이어 멋진녀석들은 “이번 세계관에는 저희들의 힘든 점들을 많이 녹여냈다. 다음 세계관에는 가족과 팬들을 향한 사랑과 좀 더 넓고 멋있고 의미가 가득한 이야기를 해나가고 싶다”고 밝혔다.그런가하면 최근 ‘2019 추석특집 아이돌스타 선수권대회’를 통해 멤버 활찬이 달리기 실력을 뽐내기도 했다. 앞으로 예능 프로그램의 출연 희망은 없는지 묻자 멋진녀석들은 “저희들만의 리얼리티를 찍고 싶다. 또 ‘먹방’하는 프로그램에도 나가고 싶다. 사실 정글에도 갈 수 있다. 어디든 불러만 주시면 가겠다”고 적극적인 모습을 보였다.데뷔한지 3년차가 된 멋진녀석들은 활동이 미미하다. 이와 관련해 “부담감은 없다. 팬 분들의 응원에 힘을 얻어 앞으로 열심히 노력하려고 힘쓰고 있다. 아직 미미하지만, 데뷔 때부터 돌아보면 조금씩 성장해가고 있다. 더 많은 팬 분들을 만들 수 있게 노력하겠다”고 답했다.더불어 “올해 목표는 ‘MAMA’다. 데뷔 때부터 ‘MAMA’ 무대가 꿈이었다. 꼭 서보고 싶다”고 강조했다.타이틀곡 ‘Be On You’는 워너원의 ‘부메랑’ 작곡가인 로이도의 곡으로, 멋진녀석들의 섹시함을 한층 업그레이드 시켜줄 퓨처기반의 알앤비 트랙이다. 귀를 사로잡는 캐치한 멜로디와 강한 사운드가 특징이다.또 다른 수록곡 ‘R.O.M.L’은 팝발라드곡으로 “내 남은시간, 너만을 사랑하고 싶어”란 메시지를 진솔하게 담아 팬들을 향한 고백송을 완성했다.이날 멋진녀석들은 방탄소년단 제이홉의 ‘치킨누들수프’를 짧게 선보이기도 했다. 멋진녀석들은 “방탄소년단이 롤모델이다. 방탄소년단 선배님들의 팀워크와 팬 분들에게 대하는 행동들을 본받고 싶다”고 소신을 전했다.한편, 멋진녀석들의 두 번째 미니앨범 ‘We’re not alone-Chapter1: It’s you’은 10월9일 정오(12시)에 음원사이트를 통해 공개된다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr