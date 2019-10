걸그룹 레이디스 코드의 ‘SET ME FREE’ 2차 티저 영상./사진제공=폴라리스 엔터테인먼트

[텐아시아=태유나 기자]걸그룹 레이디스 코드(LADIES’ CODE)의 새 미니 앨범 ‘SET ME FREE’(셋 미 프리) 2차 티저 영상이 공개됐다.소속사 폴라리스 엔터테인먼트 측이 8일 정오 레이디스 코드 공식 유튜브 채널에 공개한 티저 영상 속 레이디스 코드는 시선을 압도하는 눈빛을 선보였다. 이어 금색으로 꾸며진 화려한 방에서 돈다발을 날리며 행복한 미소를 선보이며 레이디스 코드만의 자유로움을 표현했다.특히 여자들의 자유롭고 당당한 모습을 개성 있게 표현한 레이디스 코드의 모습은 티저 속 신곡 ‘SET ME FREE’의 사운드와 조화를 이뤄 컴백에 대한 기대감을 높였다.레이디스 코드의 ‘SET ME FREE’는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr