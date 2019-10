가수 오브제./ 사진제공=RBW

[텐아시아=김수경 기자]싱어송라이터 오브제(Obze)가 5일 정오 RBW와 함께 한 세 번째 싱글 ‘In the moonlight(인 더 문라이트)’를 발매했다.‘In the moonlight’은 사랑에 빠졌을 때 느끼게 되는 감정을 담아낸 곡이다. 상대방에 대한 궁금증과 오랜 시간 대화하고 싶은 마음을 ‘Moonlight(달빛)’이라는 매개체를 통해 표현했다.후반부의 경쾌한 편곡은 설렘을 자아낸다.오브제는 사람이 상대방에 대한 궁금증과 그만큼 자신을 알아주기 바라는 마음을 노래에 담았다고 말했다. 또한 누군가를 마음에 품고 있다면 이번 싱글 ‘In the moonlight’을 더욱 공감할 수 있을 것이라고 덧붙였다.오브제는 RBW 산하 덕퍼스 레이블 소속 아티스트다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr