‘AAA’ 포스터./ 사진제공=AAA 조직위원회

[텐아시아=김수경 기자]시상식 ‘2019 Asia Artist Awards in Vietnam’이 5일 티켓 판매 시작을 예고했다.이 시상식은 오는 11월 26일 베트남 하노이 미딩 국립경기장에서 개최된다.온라인 1차 판매 티켓은 오는 6일 오후 4시부터(KST 기준) 3개의 사이트(Utop: https://utop.vn, A Chau Co. Ltd: http://acf.com.vn, Ticket Go: https://ticketgo.vn 를 통해 예매 가능하다.오프라인 1차 티켓은 6일 오전 9시부터 오후 12시까지(VST 기준) 3시간 동안 하노이 미딩 국립경기장 앞 광장 부스에서 약 2500장이 판매될 예정이다.시상식의 MC는 이특, 임지연, 안효섭, 낸시다.슈퍼주니어, 지코, 레드벨벳, 트와이스, GOT7, 뉴이스트, 동키즈, 모모랜드, 스누퍼, 스트레이 키즈, 이달의 소녀, (여자)아이들, 청하, 투모로우바이투게더, AB6IX, ITZY 등 가수 16팀이 라인업에 이름을 올렸다. 장동건, 지창욱, 정해인, 박민영, 임윤아, 이정은, 이광수, 옹성우 등 8명의 배우도 참석을 확정했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr