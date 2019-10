그룹 SuperM (슈퍼엠) / 사진제공=SM엔터테인먼트

[텐아시아=우빈 기자]그룹 슈퍼엠(SuperM)의 첫 미니앨범 ‘슈퍼엠(SuperM)’이 오늘(4일) 베일을 벗는다.슈퍼엠의 ‘슈퍼엠’은 이날 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 음원 공개되며, 이에 앞서 오후 1시 유튜브 SMTOWN 채널에서 타이틀곡 ‘쟈핑(Jopping)’ 뮤직비디오를 만날 수 있어, 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.‘쟈핑’은 웅장하면서도 에너지 넘치는 사운드가 특징인 일렉트릭 팝 장르 곡으로, ‘우리만의 무대를 불태우고 즐기자’라는 메시지를 담았다. 슈퍼엠의 차원이 다른 음악과 퍼포먼스를 만날 수 있을 전망이다.특히 ‘쟈핑’ 뮤직비디오는 슈퍼엠 일곱 멤버들의 압도적인 비주얼과 슈퍼 시너지가 돋보이는 화려한 영상미를 확인할 수 있어, 글로벌 이목이 집중될 것으로 보인다.이외에도 ‘아이 캔트 스탠드 더 레인(I Can’t Stand The Rain)’의 완전체 2곡과 태민·백현·마크·루카스의 ‘투 패스트(2 Fast)’, 태민·백현·태용·텐·마크의 ‘슈퍼 카(Super Car)’, 태민·카이·태용·텐의 ‘노 매너스(No Manners)’ 유닛곡 3곡 등이 앨범에 수록됐다.슈퍼엠은 오는 5일 오후 7시(미국 서부시간PST 기준) 미국 LA 할리우드의 캐피톨 레코즈 타워에서 야외 쇼케이스 ‘SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood’를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개하며, 이날 현장은 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 단독으로 전 세계 생중계된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr