러블리즈 케이./ 사진제공=울림엔터테인먼트

[텐아시아=노규민 기자]러블리즈 케이(김지연)의 데뷔 첫 솔로 앨범 타이틀곡 ‘I Go(아이 고)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개됐다.3일 0시 소속사 울림엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 케이(김지연)의 첫 번째 미니 앨범 ‘Over and Over(오버 앤드 오버)’의 타이틀곡 ‘I Go’ 티저 영상을 게재해 시선을 사로잡았다.약 30초 분량의 영상 속에서 케이(김지연)는 신비로운 분위기를 뽐내며 관심을 집중시켰다. 더불어 ‘그 미소를 영원하게 잃지 않을 수 있게 멈추지 말고 Over and over again’라는 타이틀곡 가사와 함께 멜로디 일부를 공개해 팬들의 기대감을 높였다.‘I Go’는 평범한 일상을 살아가는 우리들에게 전하는 성장 동화다. 힘들고 지치는 날들 안에서 항상 곁에 있어주는 빛 같은 존재들 덕분에 앞으로 나아갈 수 있고 더 높게 날 수 있다는 희망찬 이야기를 담았다.솔로가수로서 본명 김지연을 내세운 것도 기존 이미지와 차별화된 모습을 보여주겠다는 의지가 담겨 있다.케이(김지연)는 오는 8일 오후 6시, 타이틀곡 ‘I Go’가 실린 첫 번째 미니앨범 ‘Over and Over’를 발매하고 본격적인 활동에 돌입할 예정이다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr